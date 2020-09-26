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"Мне очень стыдно": признание Арзамасовой

Майк Габриелян
1 час назад
Актриса Лиза Арзамасова рассказала о райском лете и ответила на вопрос о романе с фигуристом и постановщиком телешоу Ильей Авербухом.
Арзамасова отметила, что пока не горит желанием приоткрывать завесу личной жизни.
«Нужно, чтобы появилось желание. Когда оно появится, я обязательно с вами поделюсь», — пообещала артистка.
При этом девушка призналась, что ушедшее лето стало для неё настолько счастливым, что ей стыдно.
«Мне очень стыдно так говорить, но это были самые счастливые весна и лето в моей жизни. Если бы не тревога за родных и близких, не плохие новости о заболевших, то я бы сказала: райское время», — сказала Арзамасова в интервью «7 дней».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Авербух и Арзамасова вместе пришли на телешоу, где подтвердили слухи о романе.
Арзамасова призналась, что Авербух очень хозяйственный и обладает способностью «обуючивать». Влюбленные живут вместе в загородном коттедже и обустраивают уют.
Шоу-бизнес,Видео,Илья Авербух,журнал "7 Дней",
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