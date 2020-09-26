"Мне очень стыдно": признание Арзамасовой

Актриса Лиза Арзамасова рассказала о райском лете и ответила на вопрос о романе с фигуристом и постановщиком телешоу Ильей Авербухом

Арзамасова отметила, что пока не горит желанием приоткрывать завесу личной жизни.

«Нужно, чтобы появилось желание. Когда оно появится, я обязательно с вами поделюсь», — пообещала артистка.

При этом девушка призналась, что ушедшее лето стало для неё настолько счастливым, что ей стыдно.

«Мне очень стыдно так говорить, но это были самые счастливые весна и лето в моей жизни. Если бы не тревога за родных и близких, не плохие новости о заболевших, то я бы сказала: райское время», — сказала Арзамасова в интервью «7 дней».

Ранее «Рамблер» сообщал , что Авербух и Арзамасова вместе пришли на телешоу, где подтвердили слухи о романе.