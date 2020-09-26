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Вдовец Валентины Легкоступовой уехал в Турцию с драгоценностями певицы 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Вдовец Легкоступовой уехал в Турцию с драгоценностями певицы
Фото: Архив «КП», Стрижнова Людимила
Об этом сообщил друг Легкоступовой — певец Феликс Царикати.
Муж Заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой отправился в Турцию, сообщает «Комсомольская Правда».
Коллега яхтсмена Юрия Фирсова пояснила, что вдовец находится на регате с 26 сентября. Также стало известно, что поездка Фарисова была запланированной. Таким способом, мужчина сбежал от постоянных напоминаний о смерти жены. С помощью работы бизнесмен пытается справиться со своей потерей.
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Однако друг Легкоступовой — певец Феликс Царикати — в программе «Человек и закон» высказал иную точку зрения по поводу скорой поездки Фирсова.

«Дочь Валентины говорит — там нет никаких денег, наоборот, в этом рюкзаке он собрал все драгоценности Вали», — рассказал артист про багаж, который, как он предполагает, взял с собой вдовец.

Певец Феликс Царикати после церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ певицей Валентиной Легкоступовой. Фото: Архив «КП», Веленгурин Владимир
Напомним, что смерть Валентины Легкоступовой наступила в результате черепно-мозговой травмы. Ране стало известно, что артистка поскользнулась в ванной и ударилась головой. Однако позже правоохранительными органами была возобновлена проверка по делу смерти знаменитости. Одна из экспертиз показала насильственный характер смерти погибшей.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Юрий Фирсов , Феликс Царикати , МВД , Комсомольская правда , Турция
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