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Киркоров посмеялся над жалобами активистов

Майк Габриелян
2 часа назад
Филипп Киркоров поиздевался над претензиями антикоррупционного Фонда Навального к подмосковному особняку певца, оцененному в 12 млн долларов. Об этом сообщает МК.
Киркоров посмеялся над жалобами активистов
Фото: InstagramInstagram
В Фонде борьбы с коррупцией подсчитали, что особняк Киркорова стоит 12 миллионов долларов. Усадьба занимает около гектара и перекрывает гражданам доступ к общему водному объекту — Живописной бухте, входящей в акваторию Москвы-реки. По российским законам огораживать прибрежные территории запрещено. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам. Поэтому активисты уже подали жалобы на киркоровский особняк в надзорные органы.
В ответ на претензии Киркоров опубликовал в инстаграме фото коттеджа в Греции, где недавно отдыхал. Певец издевательски написал, что «в этом доме, кстати, у меня тоже замечательный доступ к воде».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Киркоров, Басков, Буйнов снялись в клипе в поддержку Лукашенко.
Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,Фонд борьбы с коррупцией,
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