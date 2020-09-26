Киркоров посмеялся над жалобами активистов

В Фонде борьбы с коррупцией подсчитали, что особняк Киркорова стоит 12 миллионов долларов. Усадьба занимает около гектара и перекрывает гражданам доступ к общему водному объекту — Живописной бухте, входящей в акваторию Москвы-реки. По российским законам огораживать прибрежные территории запрещено. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам. Поэтому активисты уже подали жалобы на киркоровский особняк в надзорные органы.
В ответ на претензии Киркоров опубликовал в инстаграме фото коттеджа в Греции, где недавно отдыхал. Певец издевательски написал, что «в этом доме, кстати, у меня тоже замечательный доступ к воде».