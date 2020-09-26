«Стараюсь сделать скорбящее лицо»: жена Макаревича

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Музыкант Андрей Макаревич и его новая супруга Эйнат проверили крепость брачных уз в Третьяковской галерее. Эйнат опубликовала в соцсетях фото, где новобрачные позируют у картины художника Василия Пукирева «Неравный брак».

Девушка отметила, что старалась походить на горюющую героиню, изображенную на полотне.

«Очень стараюсь делать скорбящее лицо. Извините, но никак не получается», — написала в инстаграме Эйнат.

Так она подчеркнула, что не переживает из-за разницы в возрасте с Макаревичем.

Картина русского художника Василия Пукирева была написана в 1862 году, На ней изображено венчание в православной церкви богатого старика и молоденькой девушки. Лицо её бледно, глаза заплаканы, взгляд опущен вниз.

Эйнат Кляйн — четвертая жена Андрея Макаревича. Ей 36, она младше мужа на 30 лет. Макаревич познакомился с ней, путешествуя по Эфиопии. Эйнат работала в туристической компании и организовывала туры по Африке.