Газманов впервые взял жену на награждение орденом 

Олег Газманов в очередной раз удостоился награды — народному артисту вручили орден Дружбы. На торжественную церемонию вручения певец впервые взял супругу Марину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Газманов Олег (@oleggazmanov) 25 Сен 2020 в 2:10 PDT О получении награды Газманов написал в Instagram. Он же и отметил, что его жена впервые побывала на таком мероприятии, на котором сам Газманов бывал уже не раз.

Примечательно, что указ о награждении был 3 мая 2018 года, но только сейчас нашлось время получить этот орден Дружбы, — подписал пост прославленный исполнитель.

Олег Газманов сейчас записывает новую песню, которую представит публике 23 октября. Этим летом он переболел коронавирусом, но, к счастью, всё обошлось. О болезни певец сообщил поклонникам уже после того, как выздоровел.