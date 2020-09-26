Названа участница «Детского Евровидения» от России

Победительницей российского национального отбора Детского Евровидения стала София Феськова. 11-летняя петербурженка представит страну на международном конкурсе с песней «Мой новый день».

Юная певица является многократным лауреатом российских и международных вокальных конкурсов, участницей проекта «Голос. Дети», артисткой мюзиклов «Перевернутое королевство», «Гости из Будущего» и «Улетная елка в стране Оз», она выступала дуэтом с Дианой Гурцкой, Зарой, Александром Маршалом и группой Uma2rman.

Решение о выборе кандидатуры Софии Феськовой было принято по итогам голосования жюри и интернет-зрителей. За право представлять Россию в международном конкурсе соревновались 11 участников в возрасте от 9 до 14 лет, передает ТАСС.

Голосование на сайте Детского Евровидения проходило с 16 по 24 сентября.

18-й международный конкурс песни состоится 29 ноября. Впервые из-за пандемии COVID-19 он пройдет в формате телемоста. Ведущие разместятся в студии в Варшаве. В финале конкурса выступят участники из 13 стран: России, Казахстана, Белоруссии, Польши, Германии, Украины, Франции, Испании, Армении, Грузии, Мальты, Нидерландов и Сербии.