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Петербурженка София Феськова представит РФ на Детском Евровидении — 2020 

Вечерняя Москва и ещё 4 13 минут назад
Названа участница «Детского Евровидения» от России
Фото: vk.com/sofia_feskova_ofk
Победительницей российского национального отбора Детского Евровидения стала София Феськова. 11-летняя петербурженка представит страну на международном конкурсе с песней «Мой новый день».
Юная певица является многократным лауреатом российских и международных вокальных конкурсов, участницей проекта «Голос. Дети», артисткой мюзиклов «Перевернутое королевство», «Гости из Будущего» и «Улетная елка в стране Оз», она выступала дуэтом с Дианой Гурцкой, Зарой, Александром Маршалом и группой Uma2rman.
Решение о выборе кандидатуры Софии Феськовой было принято по итогам голосования жюри и интернет-зрителей. За право представлять Россию в международном конкурсе соревновались 11 участников в возрасте от 9 до 14 лет, передает ТАСС.
Голосование на сайте Детского Евровидения проходило с 16 по 24 сентября.
18-й международный конкурс песни состоится 29 ноября. Впервые из-за пандемии COVID-19 он пройдет в формате телемоста. Ведущие разместятся в студии в Варшаве. В финале конкурса выступят участники из 13 стран: России, Казахстана, Белоруссии, Польши, Германии, Украины, Франции, Испании, Армении, Грузии, Мальты, Нидерландов и Сербии.
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Шоу-бизнес , ИТАР-ТАСС
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