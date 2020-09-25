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Федосеева-Шукшина сделала предложение сыну Алибасова 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Федосеева-Шукшина сделала предложение сыну Алибасова
Фото: РИА Новости
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина предложила сыну продюсера Бари Алибасова жениться на ее дочери Ольге. Об этом сообщает «Собеседник».
По мнению актрисы, если этот брак состоится, дети наконец-то оставят родителей в покое.

«Ольге нужно выйти замуж за Бари-младшего. У них много общего. Они едины в своих целях. Кроме того, они оба против нашего счастья с Бари. И прилагают немало усилий, чтобы нас поссорить», — заявила Федосеева-Шукшина.

Она заявила, что этот брак может стать одним из самых крепких в шоу-бизнесе, и заранее дала свое благословение.
Как сообщал «Рамблер», свадьба 72-летнего на тот момент Алибасова и 81-летней Федосеевой-Шукшиной состоялась 20 ноября 2018 года.
По данным «Собеседника», в последние полгода супруги не виделись из-за скандала с квартирой и госпитализации Алибасова в психиатрическую клинику.
В июле сообщалось, что Федосеева-Шукшина подала в суд на мужа, решив оспорить договор дарения на квартиру в Новой Москве.
Как писал «Рамблер», Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП. Обвинение просило для актера 11 лет тюрьмы. Также с Ефремова взыскали 800 тысяч рублей компенсации в пользу старшего сына жертвы ДТП.
Правозащитник Иван Мельников заявил, что Ефремова, возможно, оставят в СИЗО и не будут переводить в колонию. Он напомнил, что людей, приговоренных к общему режиму заключения, иногда оставляют в изоляторах, если их преступления не были связаны с насилием «той или иной степени».
По версии Мельникова, Ефремов может оказаться в отряде хозяйственного обеспечения, члены которого готовят и раздают еду, занимаются уборкой и ремонтом.
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Лидия Федосеева-шукшина , Иван Мельников , Бари Алибасов , ФСИН
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