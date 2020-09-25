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Ефремова предупредили о желающих «подоить» его в колонии 

Алиса Селезнёва 16 минут назад
Ефремова предупредили о желающих «подоить» его в колонии
Фото: РИА Новости
Экс-сотрудник одной из исправительных колоний Калужской области рассказал, что актеру Михаилу Ефремову проведут инструктаж перед тем, как он начнет отбывать срок. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По словам собеседника газеты, в колонии актера встретят «с уважением, как и всех первоходов». Начальник колонии проведет с ним формальный разговор и предупредит о рисках. В частности, его попросят не связываться с людьми, которые обещают за деньги пронести в колонию алкоголь или наркотики.

«Ведь слух о том, что в колонию зашел Ефремов, обязательно дойдет до ушей местных авторитетов. И желающих «подоить» его будет довольно много», — подчеркнул источник издания.

Он отметил, что после СИЗО актера отправят на двухнедельный карантин. Позже он сможет стать библиотекарем и разносить книги.
По мнению собеседника «КП», каждый месяц актеру придется просить родственников передавать ему около 25 килограммов продуктов — и для себя, и для «братвы».

«Он будет кормить и поить их, а они его опекать, впрягаться за него если что-где», — объяснил он.

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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , ФСИН , Комсомольская правда , Калужская Область
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