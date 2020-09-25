Ефремова предупредили о желающих «подоить» его в колонии 

По словам собеседника газеты, в колонии актера встретят «с уважением, как и всех первоходов». Начальник колонии проведет с ним формальный разговор и предупредит о рисках. В частности, его попросят не связываться с людьми, которые обещают за деньги пронести в колонию алкоголь или наркотики.

«Ведь слух о том, что в колонию зашел Ефремов, обязательно дойдет до ушей местных авторитетов. И желающих «подоить» его будет довольно много», — подчеркнул источник издания.

Он отметил, что после СИЗО актера отправят на двухнедельный карантин. Позже он сможет стать библиотекарем и разносить книги.

По мнению собеседника «КП», каждый месяц актеру придется просить родственников передавать ему около 25 килограммов продуктов — и для себя, и для «братвы».