Королёва осталась без работы после скандала с Тарзаном 

У певицы Наташи Королевой один за другим отменяются концерты, сообщает «Собеседник». Артистка до следующего года осталась без работы.
Не успела Королева завить о пропаже 5 миллионов рублей, которые, по ее словам, украли девушки, повеселившиеся с ее супругом стриптизером Тарзаном, как на артистку обрушился еще один «финансовый удар». 22 сентября у звезды должен был состояться концерт в Егорьевске в Подмосковье. Зрителям обещали фееричное шоу, но на сцену Королева так и не вышла. Причина в том, что организатор мероприятия не смог оплатить счета по аренде звукового и светового оборудования. В результате певица была вынуждена отменить концерт, извинившись перед людьми, успевшими приобрести билеты.
Отмена выступления в Егорьевске лишила артистку солидного гонорара. Когда еще Королева сможет заработать, не известно. На осень у певицы был намечен гастрольный тур, который был перенесен на следующий год из-за обострения ситуации с коронавирусом. По той же причине отменен сольный концерт, запланированный на 17 октября в «Крокус Сити Холле».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Наташа Королева прокомментировала измену мужа Сергея Глушко, более известного как Тарзан. Она отметила, что каждая семья проходит через кризис, который кроме проблем сулит еще и новые возможности.