Королёва осталась без работы после скандала с Тарзаном 

У певицы Наташи Королевой один за другим отменяются концерты, сообщает «Собеседник» . Артистка до следующего года осталась без работы.

Не успела Королева завить о пропаже 5 миллионов рублей, которые, по ее словам, украли девушки, повеселившиеся с ее супругом стриптизером Тарзаном, как на артистку обрушился еще один «финансовый удар». 22 сентября у звезды должен был состояться концерт в Егорьевске в Подмосковье. Зрителям обещали фееричное шоу, но на сцену Королева так и не вышла. Причина в том, что организатор мероприятия не смог оплатить счета по аренде звукового и светового оборудования. В результате певица была вынуждена отменить концерт, извинившись перед людьми, успевшими приобрести билеты.

Отмена выступления в Егорьевске лишила артистку солидного гонорара. Когда еще Королева сможет заработать, не известно. На осень у певицы был намечен гастрольный тур, который был перенесен на следующий год из-за обострения ситуации с коронавирусом. По той же причине отменен сольный концерт, запланированный на 17 октября в «Крокус Сити Холле».