Гном Гномыч уже заработал миллионы 

По словам продюсера Яны Рудковской, в свои семь лет ее сын Александр Плющенко уже заработал на квартиру, машину и нянь. При этом часть заработков хранится на счету во Франции , рассказала она в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Рудковская в YouTube-шоу рассказала, что ее сын в свои семь лет зарабатывает миллионы на участии в рекламных компаниях.

«За прошлый год сумма его контрактов была 12 млн рублей. Мы этого не скрываем, платим все налоги», — пояснила она.

Рудковская также отметила, что ее сын «сам оплачивает нянь» и уже давно заработал «на квартиру и машину».

«У нас есть во Франции счет. Там родители до того момента, как ребенку исполнится 18 лет, не имеют права воспользоваться счетом. Поэтому все деньги за иностранные съемки, а также за его участие в иностранных шоу лежат там», — заявила она.

При этом продюсер подчеркнула, что, несмотря на то, что у ее сына есть деньги на обучение в любой частной школе, они с мужем приняли решение отдать его в государственное учебное заведение.