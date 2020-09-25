Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Гном Гномыч уже заработал миллионы 

Алиса Селезнёва 20 минут назад
Гном Гномыч уже заработал миллионы
Фото: РИА Новости
По словам продюсера Яны Рудковской, в свои семь лет ее сын Александр Плющенко уже заработал на квартиру, машину и нянь. При этом часть заработков хранится на счету во Франции, рассказала она в YouTube-шоу «Алена, блин!».
Как писал «Рамблер», Александр Плющенко сын Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.
Рудковская в YouTube-шоу рассказала, что ее сын в свои семь лет зарабатывает миллионы на участии в рекламных компаниях.

«За прошлый год сумма его контрактов была 12 млн рублей. Мы этого не скрываем, платим все налоги», — пояснила она.

Рудковская также отметила, что ее сын «сам оплачивает нянь» и уже давно заработал «на квартиру и машину».

«У нас есть во Франции счет. Там родители до того момента, как ребенку исполнится 18 лет, не имеют права воспользоваться счетом. Поэтому все деньги за иностранные съемки, а также за его участие в иностранных шоу лежат там», — заявила она.

При этом продюсер подчеркнула, что, несмотря на то, что у ее сына есть деньги на обучение в любой частной школе, они с мужем приняли решение отдать его в государственное учебное заведение.
Видео дня. Бузова рассказала, как мыла полы и сдавала бутылки
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Александр Плющенко , Евгений Плющенко , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
«Папа умер сегодня дома»
«Папа умер сегодня дома»
Раскрыта причина гибели дочери Конкина
Раскрыта причина гибели дочери Конкина
Видео
Неизвестные устроили в Париже резню
00:45
Неизвестные устроили в Париже резню
Происшествия В мире
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
00:10
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
Наука и техника
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
01:22
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
Армия Войска
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
00:21
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
Общество
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
00:49
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
Происшествия Криминал
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
00:13
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
Армия
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
01:21
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
Армия
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
01:21
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
Политика
Появилось видео с заявлением отца Тесака
02:44
Появилось видео с заявлением отца Тесака
Происшествия
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
02:21
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение