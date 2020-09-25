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Цымбалюк-Романовская рассказала о состоянии Джигарханяна 

Артём Кульша 24 минуты назад
Цымбалюк-Романовская раскрыла состояние Джигарханяна
Фото: РИА Новости
Актер Армен Джигарханян находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом его бывшая жена пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила «Аргументам и фактам».
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская, которая, как сообщал «Рамблер», более чем вдвое младше него, поженились в 2016 году и скандально развелись в 2017-м. Вчера пианистка дала интервью «Аргументам и фактам». В ходе него она заявила, что половину жизни, основную ее часть, лучшие ее годы положила на то, чтобы Джигарханян был самым лучшим и достойным, чтобы был счастлив и чтобы его театр имел высокий статус.

«Когда любишь человека, всегда хочешь, чтобы ему было хорошо и комфортно. Я и жила этими эмоциями, до тех пор пока люди не воспользовались мнительностью больного пожилого человека», — заявила Цымбалюк-Романовская.

Также она сообщила, что отсутствующий взгляд Джигарханяна на его последних фотографиях подтверждает ее худшие опасения относительно состояния его здоровья — оно крайне тяжелое и уже необратимое.
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Шоу-бизнес , Армен Джигарханян , Аргументы и Факты
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