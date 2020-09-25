Башаров раскрыл вину перед умершей матерью

Ведущий «Битвы экстрасенсов» Марат Башаров в интервью изданию Starhit рассказал про ситуацию в жизни, о которой искренне сожалеет. По его словам, он хотел бы вернуться в 2012 год, когда его мама почувствовала недомогание.

Башаров подчеркнул, что ситуаций, за которые ему стыдно, в жизни было много. Актер хотел бы многое изменить, поскольку искренне раскаивается в нелицеприятных поступках. Однако в первую очередь телеведущий хотел бы вернуться в 2012 год, когда его мама почувствовала себя плохо. По его словам, родительница звонила ему, интересовалась, когда он вернется домой, а он вместо того, чтобы поехать к матери, отправился на день рождения к другу.

«Я сказал ей, чтобы она меня не ждала, а ложилась спать, не волновалась. Утром маме стало плохо, ее забрали в больницу… И я ее больше не видел», — признался артист.

Башаров подчеркнул, что до сих пор корит себя за то, что не поехал домой, хотя на празднике всерьез об этом подумывал. Актер уверен, что ему следовало отправиться к матери, поговорить с ней. Он не исключает, что в этом случае родительница могла быть о сих пор жива.

Ранее, как сообщал «Рамблер», россияне призвали лишить Марата Башарова госнаград и званий. Поводом для создания соответствующей петиции стало откровенное интервью артиста, в котором он признался, что в своих нескольких браках часто злоупотреблял алкоголем и бил жён.