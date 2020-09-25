Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Башаров рассказал, в чем виноват перед умершей матерью 

Павел Тиунов 28 минут назад
Башаров раскрыл вину перед умершей матерью
Фото: РИА Новости
Ведущий «Битвы экстрасенсов» Марат Башаров в интервью изданию Starhit рассказал про ситуацию в жизни, о которой искренне сожалеет. По его словам, он хотел бы вернуться в 2012 год, когда его мама почувствовала недомогание.
Башаров подчеркнул, что ситуаций, за которые ему стыдно, в жизни было много. Актер хотел бы многое изменить, поскольку искренне раскаивается в нелицеприятных поступках. Однако в первую очередь телеведущий хотел бы вернуться в 2012 год, когда его мама почувствовала себя плохо. По его словам, родительница звонила ему, интересовалась, когда он вернется домой, а он вместо того, чтобы поехать к матери, отправился на день рождения к другу.

«Я сказал ей, чтобы она меня не ждала, а ложилась спать, не волновалась. Утром маме стало плохо, ее забрали в больницу… И я ее больше не видел», — признался артист.

Башаров подчеркнул, что до сих пор корит себя за то, что не поехал домой, хотя на празднике всерьез об этом подумывал. Актер уверен, что ему следовало отправиться к матери, поговорить с ней. Он не исключает, что в этом случае родительница могла быть о сих пор жива.
Ранее, как сообщал «Рамблер», россияне призвали лишить Марата Башарова госнаград и званий. Поводом для создания соответствующей петиции стало откровенное интервью артиста, в котором он признался, что в своих нескольких браках часто злоупотреблял алкоголем и бил жён.
Комментарии
Шоу-бизнес , Марат Башаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Раскрыта причина гибели дочери Конкина
Раскрыта причина гибели дочери Конкина
Беглый вирусолог раскрыла тайну коронавируса
Беглый вирусолог раскрыла тайну коронавируса
Пластический хирург рассказал об ошибке Алентовой
Пластический хирург рассказал об ошибке Алентовой
Видео
Неизвестные устроили в Париже резню
00:45
Неизвестные устроили в Париже резню
Происшествия В мире
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
00:10
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
Наука и техника
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
01:22
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
Армия Войска
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
00:21
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
Общество
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
00:49
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
Происшествия Криминал
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
00:13
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
Армия
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
01:21
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
Армия
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
01:21
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
Политика
Появилось видео с заявлением отца Тесака
02:44
Появилось видео с заявлением отца Тесака
Происшествия
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
02:21
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение