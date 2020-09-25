Волочкова передумала судиться с Борисовой 

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Борисова назвала Волочкову алкоголичкой со все время красным и опухшим лицом и мешками под глазами, которая пропила свои честь и достоинство. Она высказала мнение, что Волочковой следует в ближайшее время обратиться за медицинской помощью, иначе она, например, может задохнуться в сауне.

Балерина из-за этих слов подала к телеведущей иск о защите чести и достоинства в Савеловский районный суд Москвы. Недавно она отозвала его. Адвокат Волочковой назвал причиной такого решения то, что его клиентка выше всего этого.

«Но, возможно, Насте просто надоело таскаться в такую рань в Савеловский суд. Даже ради пиара», — отмечает «Московский комсомолец».

Ранее Волочкова упоминала, что осенью выйдет замуж за мужчину, с которым живет. В июле она сообщила, что этого может не произойти, так как она может не успеть подготовиться к свадьбе из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.