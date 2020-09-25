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Фадеев оскорбил рэперов 

Артём Кульша 57 минут назад
Фадеев оскорбил рэперов
Фото: РИА Новости
Представители новой школы русского рэпа — плагиаторы и животные. Об этом певец и продюсер Максим Фадеев заявил YouTube-каналу «Метаметрика» (Metametrica).
По его мнению, новая школа русского рэпа — это обычный плагиат. Фадеев призвал сравнить песни ее представителей и выяснить, что они взяли западную музыку и положили на нее свои тексты, причем тексты вроде «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять».

«Главное, чтобы текст понятен не был, потому что ту дурость, которую они там говорят… Ничего не понятно же!» — посетовал он.

При этом Фадеев признал, что новый русский рэп эмоционально и музыкально качает его, нравится ему, по кайфу ему, но эти пацаны призывают употреблять запрещенные вещества и тому подобное. По этой причине он перестает считать их людьми и артистами и начинает считать животными.
В августе, как сообщал «Рамблер», Фадеев назвал мерзостью и сатанинской пляской ситуацию вокруг ДТП с участием актера Михаила Ефремова, а президента Белоруссии Александра Лукашенко — озверевшим.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Максим Фадеев , Александр Лукашенко
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