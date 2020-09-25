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Макаревич сообщил, что переболел COVID-19 и «ничего не почувствовал» 

Аргументы Недели 1 час назад
Макаревич переболел коронавирусом
Фото: РИА Новости
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в ходе разговора с журналистами рассказал, что в легкой форме переболел коронавирусом нового типа. По словам музыканта, он "вообще ничего не почувствовал".
Макаревич уточнил, что у него не было температуры. Его насторожила лишь утрата обоняния. По словам артиста, в таком состоянии он "спокойно мог не сдавать тест".
На вопрос журналистов об отношении к российской вакцине, Андрей Макаревич отметил, что большое количество граждан к настоящему моменту привилось в опытных целях, за ними сейчас наблюдают специалисты. Музыкант сообщил, что ему "страшно интересно" знать, заболел ли кто-то из людей, испытавших на себе вакцину.
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Шоу-бизнес , Андрей Макаревич
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