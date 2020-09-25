Макаревич переболел коронавирусом

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в ходе разговора с журналистами рассказал, что в легкой форме переболел коронавирусом нового типа. По словам музыканта, он "вообще ничего не почувствовал".

Макаревич уточнил, что у него не было температуры. Его насторожила лишь утрата обоняния. По словам артиста, в таком состоянии он "спокойно мог не сдавать тест".

На вопрос журналистов об отношении к российской вакцине, Андрей Макаревич отметил, что большое количество граждан к настоящему моменту привилось в опытных целях, за ними сейчас наблюдают специалисты. Музыкант сообщил, что ему "страшно интересно" знать, заболел ли кто-то из людей, испытавших на себе вакцину.