Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Дробыш показал видео госпитализации Валерии 

ТК «Звезда» и ещё 9 1 час назад
Дробыш показал видео госпитализации Валерии
Фото: РИА Новости
Судя по спецформе врачей, это происходит не в России.
Музыкальный продюсер Виктор Дробыш разместил на своей странице в Instagram видео, на котором госпитализируют певицу Валерию.
На ролике — артистка лежит на каталке, а медработники везут ее к машине скорой помощи. Судя по спецформе врачей, это происходит не в России.
В момент записи видео Дробыш попросил Валерию спеть песню «Часики». Артистка через силу начала напевать припев.

«Конечно, чтобы набрать много просмотров я должен был написать: Страшная трагедия в семье Пригожина», — сообщил продюсер.

Позднее произошедшее прокомментировал супруг артистки Иосиф Пригожин. В интервью «Пятому каналу» он сообщил, что видео снято еще прошлым летом, когда Валерия подхватила «какой-то вирус». В настоящее время с ней все в порядке.
Видео дня. Бузова рассказала, как мыла полы и сдавала бутылки
ТК «Звезда»: последние новости
Названо имя участника «Детского Евровидения - 2020» от России Названо имя участника «Детского Евровидения - 2020» от России Жена Бедроса Киркорова раскрыла подробности госпитализации артиста Жена Бедроса Киркорова раскрыла подробности госпитализации артиста Сестра Михаила Борисова опровергла информацию о его смерти Сестра Михаила Борисова опровергла информацию о его смерти
Шоу-бизнес , Виктор Дробыш , Иосиф Пригожин , Валерия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Семчева не узнали на похоронах Борисова
Семчева не узнали на похоронах Борисова
«Фсе. Это конец»: Русские шпроты «оккупировали» Латвию
«Фсе. Это конец»: Русские шпроты «оккупировали» Латвию
Видео
Неизвестные устроили в Париже резню
00:45
Неизвестные устроили в Париже резню
Происшествия В мире
Прыгали в полете: трагедия под Харьковом
00:50
Прыгали в полете: трагедия под Харьковом
Происшествия Статьи
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
00:10
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
Наука и техника
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
01:22
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
Армия Войска
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
00:21
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
Общество
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
00:49
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
Происшествия Криминал
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
00:13
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
Армия
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
01:21
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
Армия
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
01:21
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
Политика
Появилось видео с заявлением отца Тесака
02:44
Появилось видео с заявлением отца Тесака
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение