Дробыш показал видео госпитализации Валерии 

Судя по спецформе врачей, это происходит не в России

На ролике — артистка лежит на каталке, а медработники везут ее к машине скорой помощи. Судя по спецформе врачей, это происходит не в России.

В момент записи видео Дробыш попросил Валерию спеть песню «Часики». Артистка через силу начала напевать припев.

«Конечно, чтобы набрать много просмотров я должен был написать: Страшная трагедия в семье Пригожина», — сообщил продюсер.

Позднее произошедшее прокомментировал супруг артистки Иосиф Пригожин. В интервью «Пятому каналу» он сообщил, что видео снято еще прошлым летом, когда Валерия подхватила «какой-то вирус». В настоящее время с ней все в порядке.