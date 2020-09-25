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Экстрасенс рассказала о проклятии шоу "Последний герой"

Слово и Дело
52 минуты назад
Телевизионное шоу "Последний герой" обладает дурной славой. Все дело в названии, которое притягивает проклятие, уверена экстрасенс Дарья Миронова.
Стало известно о проклятии шоу "Последний герой"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Участники последнего сезона реалити-шоу "Последний герой" находятся в смертельной опасности. Об этом рассказала экстрасенс и провидица Дарья Миронова.
За все время существования проекта, а первый сезон вышел в 2001 году, при загадочных обстоятельствах погибло девять человек, причастных к передаче. Экстрасенс уверена, что новый, десятый сезон, может быть также опасен для участников. И создатели должны предпринять все необходимые меры, чтобы сохранить жизнь людям, причастным к проекту.
"Лично я могу предвидеть, что трое из ныне участвующих в этом проекте могут подвергнуть свои жизни опасности. Это проклятая программа, здесь нужно изменить название", — сообщила провидица в интервью изданию Nation News.
Для того, чтобы обезопасить программу, создателям нужно обязательно правильно подобрать дату. Экстрасенс отмечает, что дата должна заканчиваться на цифру 9, поскольку именно столько участников погибло.
Шоу-бизнес,Дарья Миронова,
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