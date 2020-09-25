Стало известно о проклятии шоу "Последний герой"

За все время существования проекта, а первый сезон вышел в 2001 году, при загадочных обстоятельствах погибло девять человек, причастных к передаче. Экстрасенс уверена, что новый, десятый сезон, может быть также опасен для участников. И создатели должны предпринять все необходимые меры, чтобы сохранить жизнь людям, причастным к проекту.
Для того, чтобы обезопасить программу, создателям нужно обязательно правильно подобрать дату. Экстрасенс отмечает, что дата должна заканчиваться на цифру 9, поскольку именно столько участников погибло.