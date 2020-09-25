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Промоутер: Корчевников ищет подработку для лечения в ФРГ 

Вероника Полынина 15 минут назад
Промоутер: Корчевников ищет подработку для лечения в ФРГ
Фото: РИА Новости
Генеральный директор телеканала «Спас» и ведущий программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» Борис Корчевников ищет подработку на корпоративах, пишет «Комсомольская правда».

«На меня недавно вышел помощник Корчевникова и предложил стать его директором, делать ему корпоративы. Не знаю, какой он сейчас хотел гонорар, раньше он мог провести деловую конференцию и за 300 тысяч рублей», — рассказал промоутер Евгений Морозов.

Он предположил, что телеведущему понадобились деньги на лечение в Германии, которое он продолжает и по сей день после удаления доброкачественной опухоли в голове в 2015 году.
Морозов заявил, что одно обследование обходится Корчевникову от 10 тысяч евро.

«Деньги на лечение, видимо, нужны, вот и решил найти директора, который будет искать ему подработку на корпоративах», — заметил промоутер.

Как писал «Рамблер», состояние здоровья Бориса Корчевникова активно обсуждается в СМИ на протяжении нескольких недель.
Журналисты подозревают, что ведущий продолжает терять слух из-за операции по удалению опухоли. При этом официальные представители Корчевникова эту информацию опровергают.
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Шоу-бизнес , Борис Корчевников , Евгений Морозов , Комсомольская правда , Германия
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