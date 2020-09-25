Промоутер: Корчевников ищет подработку для лечения в ФРГ 

«На меня недавно вышел помощник Корчевникова и предложил стать его директором, делать ему корпоративы. Не знаю, какой он сейчас хотел гонорар, раньше он мог провести деловую конференцию и за 300 тысяч рублей», — рассказал промоутер Евгений Морозов.

Он предположил, что телеведущему понадобились деньги на лечение в Германии, которое он продолжает и по сей день после удаления доброкачественной опухоли в голове в 2015 году.

Морозов заявил, что одно обследование обходится Корчевникову от 10 тысяч евро.

«Деньги на лечение, видимо, нужны, вот и решил найти директора, который будет искать ему подработку на корпоративах», — заметил промоутер.

Как писал «Рамблер», состояние здоровья Бориса Корчевникова активно обсуждается в СМИ на протяжении нескольких недель.

Журналисты подозревают, что ведущий продолжает терять слух из-за операции по удалению опухоли. При этом официальные представители Корчевникова эту информацию опровергают.