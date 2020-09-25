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Певица Глюкоза вышла на сцену без нижнего белья 

Слово и Дело 1 час назад
Глюкоза вышла на сцену без нижнего белья
Фото: Агентство городских новостей Москва - Сергей Ведяшкин
Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, опубликовала кадры со своего выступления, на котором представила новую песню «Мурашки».
Артистка регулярно впечатляет зрителя своим появлением на публике в откровенных нарядах. Нынешний выход на сцену не стал исключением — Глюкоза надела облегающий комбинезон, верх которого подчеркивал подтянутую грудь исполнительницы.
@gkukozamusic
Певица получила максимум удовольствия от выступления. Она активно двигалась перед зрителями, демонстрируя пластику своего тела.
Глюкоза умеет впечатлять поклонников. Однако нередко ее появление на публике критикуют из-за несоответствующего внешнего вида. Недавно звезда опубликовала фотографии с детского праздника, куда пришла в облегающей кофте, через которую просвечивались соски.
Поведение певицы также иногда вызывает массу вопросу. На одной из светских вечеринок замужняя Глюкоза совала пальцы в рот одному из гостей.
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