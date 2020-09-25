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Королева лишилась и денег, и Тарзана 

Вести Подмосковья 45 минут назад
Королева лишилась и денег, и Тарзана
Фото: Instagram
Концерты артистки отменяются один за другим
Наташа Королева определенно сейчас переживает не лучшие времена. 2020-й год ударил по ее кошельку и семейному счастью. Выяснилось, что муж певицы является изменщиком, а любой бизнес легко приостанавливается из-за экономических и эпидемиологических причин.
Королева жаловалась на падение дохода, а теперь она может жаловаться на разбитую лодку любви с Тарзаном. Стриптизер водил в дом женщин, когда Королевой там не было. Более того, эти женщины якобы похитили украшения и деньги певицы.
Артистка не давала официальных заявлений, но выпустила песню про измену. А еще она сходила в ресторан заесть свое горе. Вот все, что известно о том, как Королева переживает свою трагедию.
Есть данные, что трагедии и нет, что это все пиар-ход. Так это или нет — покажет время. Королевой придется прокомментировать ситуацию. Да и Тарзан обязан будет сказать хоть что-то, кроме путаных показаний и перечисления статей Уголовного кодекса.
В данный момент концерты Королевой отменяются. После долгого перерыва певица должна была начать выступления. 22 сентября отменили концерт в Подмосковье. Дело не в том, что артистка отказалась выступать, так как рыдает из-за Тарзана — у организатора не было денег, чтобы расплатиться по счетам.
Оказалось невозможным расплатиться за аппаратуру. Свет и звук Королева не получила, поэтому Подмосковье не услышало как никогда актуальную песню про желтые тюльпаны. Артистка осталась без гонорара. Теперь непонятно, когда Королева сможет заработать. Ее тур перенесен на будущий год. Все из-за коронавируса, по крайней мере так утверждают журналисты Собеседника.
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Шоу-бизнес , Наташа Королева
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