Федосеева-Шукшина сделала неожиданное предложение Алибасову

Ольга Шукшина и Бари Алибасов-младший — отличная пара, считает жена музыкального продюсера и основателя группы "На-На". По ее мнению, звездные дети имеют общие цели, например оба они выступали против их брака с Алибасовым-старшим.

Дети актрисы и продюсера считали настоящей катастрофой брак артистов. Бари Алибасов-младший даже подал заявление на развод от имени своего отца, чем шокировал народную артистку РСФСР. Федосеева-Шукшина считает, что Ольга и Бари будут прекрасной парой, одной из самых крепких в шоу-бизнесе.