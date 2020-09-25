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Федосеева-Шукшина сделала неожиданное предложение Алибасову

Слово и Дело
2 часа назад
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина благословила брак младшей дочери Ольги с сыном своего мужа Бари Алибасова — Бари Алибасовым-младшим.
Федосеева-Шукшина сделала неожиданное предложение Алибасову
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ольга Шукшина и Бари Алибасов-младший — отличная пара, считает жена музыкального продюсера и основателя группы "На-На". По ее мнению, звездные дети имеют общие цели, например оба они выступали против их брака с Алибасовым-старшим.
"Ольге нужно выйти замуж за Бари-младшего. У них много общего. Они едины в своих целях. Кроме того, они оба против нашего счастья с Бари. И прилагают немало усилий, чтобы нас поссорить", — цитирует Федосееву-Шукшину "Собеседник".
Дети актрисы и продюсера считали настоящей катастрофой брак артистов. Бари Алибасов-младший даже подал заявление на развод от имени своего отца, чем шокировал народную артистку РСФСР. Федосеева-Шукшина считает, что Ольга и Бари будут прекрасной парой, одной из самых крепких в шоу-бизнесе.
Шоу-бизнес,Ольга Шукшина,Лидия Федосеева-шукшина,Бари Алибасов,ИД "Собеседник",
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