Корчевников ищет подработку для оплаты лечения

При этом просит за каждое мероприятие он порядка трехсот тысяч рублей.

«На меня недавно вышел помощник Корчевникова и предложил стать его директором, делать ему корпоративы. Не знаю, какой он сейчас хотел гонорар, раньше он мог провести деловую конференцию и за 300 тысяч рублей», — Евгений Морозов.

По словам промоутера, работать с Корчевниковым очень непросто. Прежде всего из-за непостоянства ведущего. У него много работы на каналах «Спас», где он генеральный директор, и «Россия 1».

Уже не раз бывало ранее, что в последний момент он отказывался от ведения мероприятий. В итоге, тому же Морозову приходилось потом оправдывать перед заказчиками и искать быструю замену.

Как заверил промоутер, один курс обследования в Германии обходится Корчевникову в 10 тысяч евро. Деньги очень серьезные по нынешним временам.

Напомним, что несколько лет назад Борис Корчевников перенес тяжелую операцию. Сейчас, по слухам, он очень плохо слышит, сообщает «Комсомольская правда».