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Борис Корчевников ищет подработку на корпоративах, чтобы оплатить свое лечение в Германии 

Teleprogramma.pro 54 минуты назад
Корчевников ищет подработку для оплаты лечения
Фото: globallookpress.com
Промоутер Евгений Морозов сообщил, что телеведущий Борис Корчевников ищет подработку на корпоративах, чтобы оплатить свое дорогостоящее лечение в Германии.
При этом просит за каждое мероприятие он порядка трехсот тысяч рублей.

«На меня недавно вышел помощник Корчевникова и предложил стать его директором, делать ему корпоративы. Не знаю, какой он сейчас хотел гонорар, раньше он мог провести деловую конференцию и за 300 тысяч рублей», — Евгений Морозов.

По словам промоутера, работать с Корчевниковым очень непросто. Прежде всего из-за непостоянства ведущего. У него много работы на каналах «Спас», где он генеральный директор, и «Россия 1».
Уже не раз бывало ранее, что в последний момент он отказывался от ведения мероприятий. В итоге, тому же Морозову приходилось потом оправдывать перед заказчиками и искать быструю замену.
Как заверил промоутер, один курс обследования в Германии обходится Корчевникову в 10 тысяч евро. Деньги очень серьезные по нынешним временам.
Напомним, что несколько лет назад Борис Корчевников перенес тяжелую операцию. Сейчас, по слухам, он очень плохо слышит, сообщает «Комсомольская правда».
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Борис Корчевников , Евгений Морозов , Комсомольская правда
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