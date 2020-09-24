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«Хотела убить»: Рубальская о своих романах 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Хотела убить»: Рубальская о своих романах
Фото: РИА Новости
Поэтесса и автор песен, ставших хитами, Лариса Рубальская отмечает юбилей, 75 лет. Она стала гостьей программы «Судьба человека», где рассказала о своих неудачных романах и о муже, с которым прожила долгие годы.
По словам поэтессы, у нее был роман с женатым мужчиной. И она даже вышла за него замуж после того, как тот развелся.

«Я вычеркнула эти четыре года из памяти. Он нехороший человек был — пьющий, тунеядец. Я была продуктом прочитанных мною романов, а в романах девушки страдали. Он чуть не покончил с собой, когда я сбежала к родителям, порезал себе вены», — рассказала она.

Еще одни отношения у нее также не сложились. Любимый мужчина так и не смог забыть свою бывшую жену, а Рубальская любила его и надеялась, что сможет «победить эту привязанность».

«В один день я пришла к нему с ножом. Думала, он с ней. Я хотела ножом убить кого-нибудь из них. Я звоню, он не открывает, стучу — не открывает. Расковыряла ножом дверной замок, влетела. А он там один. Он мне сказал, что не хочет больше меня видеть. И больше меня не увидел», — пояснила она.

Счастливым оказался брак с Давидом Розенблатом. С ним они прожили вместе много лет, однако детей, к большому сожалению Рубальской, у них не было.
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Шоу-бизнес , Лариса Рубальская
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