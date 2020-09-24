Нагиеву «изменили» на Мальдивах 

Актриса Мария Горбань , которую нередко называют «экранной супругой» Дмитрия Нагиева , на своей странице в Instagram опубликовала страстное фото со своим реальным мужем. Поклонники сочли поведение артистки за «измену» известному шоумену.

Статус «телесупруги» Горбань заслужила после съемок в сериале «Кухня», где она играла жену героя Нагиева, а также после серии рекламных роликов, где артисты также изобразили возлюбленных. При этом в реальной жизни девушка не свободна: она замужем за кинооператором Кириллом Зоткиным.