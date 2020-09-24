Нагиеву «изменили» на Мальдивах 

Актриса Мария Горбань, которую нередко называют «экранной супругой» Дмитрия Нагиева, на своей странице в Instagram опубликовала страстное фото со своим реальным мужем. Поклонники сочли поведение артистки за «измену» известному шоумену.
Статус «телесупруги» Горбань заслужила после съемок в сериале «Кухня», где она играла жену героя Нагиева, а также после серии рекламных роликов, где артисты также изобразили возлюбленных. При этом в реальной жизни девушка не свободна: она замужем за кинооператором Кириллом Зоткиным.
В настоящее время супруги отдыхают на Мальдивах. Фотоотчет о совместном времяпрепровождении актриса регулярно выкладывает на своей странице в Instagram. Издание Teleprogramma.ru сообщает что один совместный снимок четы вызвал бурную реакцию у подписчиков Горбань. На фото девушка, обнимая мужа сзади, страстно целует его в щеку. Поклонники обвинили артистку в «измене» Нагиеву и посоветовали не бросать известного шоумена. При этом журналисты остались гадать, были высказаны претензии в шутку или фанаты всерьез беспокоятся об отношениях Горбани и Нагиева.