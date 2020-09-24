Цой рассказала о сексе после 30 лет брака 

Секс после 30 лет супружеской жизни не теряет былых красок, заявила певица Анита Цой , недавно отпраздновавшая жемчужную свадьбу с супругом. Артистка подчеркнула, что несмотря на долгие отношения с мужем, секса в ее жизни меньше не становится, сообщает Starhit.

49-летняя Цой подчеркнула, что после нескольких десятков лет совместной жизни она влюблена в супруга по-прежнему. При этом интимной близости с мужем ничего не мешает, уверяет она. Даже возрастные изменения. Например, наступление менопаузы не застало певицу врасплох, поскольку она всегда тщательно следит за своим здоровьем.

«Секса-то не поубавилось! Наоборот — круто, нет страха забеременеть», — заявила Цой.

При этом артистка добавила, что на самом деле была бы не прочь родить еще одного ребенка (у Цой есть 28-летний сын). По ее словам, она жалеет, что в свое время не обзавелась еще парой детей.

«Надо было все делать в то время, оно было правильным для этого», — отметила певица.