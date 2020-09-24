Тимати заподозрили в новом романе 

Рэпер Тимати, возможно, встречается с татуировщицей Аней Дарбицкой. На это сама Дарбицкая намекнула в своем инстаграме.
11 сентября, как сообщал «Рамблер», стало известно о расставании Тимати с его девушкой моделью Анастасией Решетовой. Они начали встречаться в 2015 году, а в 2019-м у них родился сын Ратмир.
Вчера Дарбицкая опубликовала в инстаграме три селфи с Тимати, а в подписи к ним написала «Теперь можно», добавив три эмодзи в виде сердца, одно в виде сердца, проткнутого стрелой, и одно в виде лица с глазами в форме сердец. Пользователи социальной сети сочли, что таким образом татуировщица намекнула на то, что встречается с рэпером.
«Потом беременность, ребенок и досвидос (орфография автора сохранена. — Прим. ред.)», — написала автор комментария с наибольшим количеством лайков (более 8,5 тысячи).
Автор второго по популярности комментария (более 6,5 тысячи лайков) написал, что из светлого в Тимати только зубы, а третьего (более 5,2 тысячи лайков) — задался вопросом, не хайп это.