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Тимати заподозрили в новом романе 

Артём Кульша 2 часа назад
Тимати заподозрили в новом романе
Фото: РИА Новости
Рэпер Тимати, возможно, встречается с татуировщицей Аней Дарбицкой. На это сама Дарбицкая намекнула в своем инстаграме.
11 сентября, как сообщал «Рамблер», стало известно о расставании Тимати с его девушкой моделью Анастасией Решетовой. Они начали встречаться в 2015 году, а в 2019-м у них родился сын Ратмир.
Вчера Дарбицкая опубликовала в инстаграме три селфи с Тимати, а в подписи к ним написала «Теперь можно», добавив три эмодзи в виде сердца, одно в виде сердца, проткнутого стрелой, и одно в виде лица с глазами в форме сердец. Пользователи социальной сети сочли, что таким образом татуировщица намекнула на то, что встречается с рэпером.

«Потом беременность, ребенок и досвидос (орфография автора сохранена. — Прим. ред.)», — написала автор комментария с наибольшим количеством лайков (более 8,5 тысячи).

Автор второго по популярности комментария (более 6,5 тысячи лайков) написал, что из светлого в Тимати только зубы, а третьего (более 5,2 тысячи лайков) — задался вопросом, не хайп это.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Решетова , Тимати
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