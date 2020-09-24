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Меган Маркл неожиданно появилась на телешоу 

Газета.Ru 1 час назад
Меган Маркл неожиданно появилась на телешоу
Фото: America
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл неожиданно вышла в эфир во время финального выпуска телепроекта America's Got Talent, сообщает Mirror.
Герцогиня Сассекская поддержала певца Арчи Уильямса — тезку ее сына. Она призналась, что болела за конкурсанта каждую неделю.

"Арчи, мы гордимся тобой, болеем за тебя, очень ждем твоего выступления. Мы на твоей стороне", — сказала она, добавив, что ее тронула история исполнителя.

Арчи Уильямс провел 36 лет в тюрьме из-за судебной ошибки. В 22 года был осужден за изнасилование и попытку убийства. В финале Арчи Уильямс исполнил песню Blackbird группы The Beatles и получил высокую оценку за исполнение. Первое место ему занять не удалось, победителем шоу стал певец Брэндон Лик.
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