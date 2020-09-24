Ковальков: «Пугачева чудом осталась жива» 

Алла Пугачева чуть не умерла после неудачной липосакции и с тех пор не любит врачей, рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков

«У Пугачевой был период, когда ей сделали неудачную липосакцию, занесли инфекцию, и она чудом осталась жива. С тех пор она ненавидит врачей», — заявил он «Вечерней Москве».

Ковальков отметил, что сейчас певица выглядит отлично. Он предположил, что с ней работали зарубежные специалисты.

Также Ковальков прокомментировал перепады веса у певицы Лолиты Милявской . По его словам, певица то хочет худеть, то не хочет. У Лолиты бывают периоды, когда она демонстрирует, что ей наплевать на мнение окружающих, и тогда она надевает облегающее и выходит на сцену.

По словам диетолога, иногда Лолита уходит в себя и впадает в депрессию — в эти моменты она может худеть или набирать вес.

«Милявская компенсирует недостаток внимания, жизненной теплоты этой едой. Ей она необходима, чтобы совсем не свихнуться. Есть моменты депрессии, которые она заедает», — заявил Ковальков.