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Ковальков: «Пугачева чудом осталась жива» 

Вероника Полынина 30 минут назад
Ковальков: «Пугачева чудом осталась жива»
Фото: РИА Новости
Алла Пугачева чуть не умерла после неудачной липосакции и с тех пор не любит врачей, рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков.

«У Пугачевой был период, когда ей сделали неудачную липосакцию, занесли инфекцию, и она чудом осталась жива. С тех пор она ненавидит врачей», — заявил он «Вечерней Москве».

Ковальков отметил, что сейчас певица выглядит отлично. Он предположил, что с ней работали зарубежные специалисты.
Также Ковальков прокомментировал перепады веса у певицы Лолиты Милявской. По его словам, певица то хочет худеть, то не хочет. У Лолиты бывают периоды, когда она демонстрирует, что ей наплевать на мнение окружающих, и тогда она надевает облегающее и выходит на сцену.
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По словам диетолога, иногда Лолита уходит в себя и впадает в депрессию — в эти моменты она может худеть или набирать вес.

«Милявская компенсирует недостаток внимания, жизненной теплоты этой едой. Ей она необходима, чтобы совсем не свихнуться. Есть моменты депрессии, которые она заедает», — заявил Ковальков.

Ранее, как сообщал «Рамблер», актер Александр Семчев похудел на 100 килограммов. Он рассказал, что придерживался строгой овощной диеты и активно занимался спортом: бегал, плавал, упражнялся с эспандером.
Комментарии 6
Шоу-бизнес , Александр Семчев , Лолита Милявская , Алексей Ковальков , Алла Пугачева
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