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Филипп Киркоров срочно вылетел в Москву из-за госпитализации отца 

News.ru и ещё 17 50 минут назад
Киркоров срочно вылетел в Москву
Фото: Instagram
Филипп Киркоров подтвердил, что у его отца Бедроса выявили проблемы с сердцем. Певец срочно вылетел из Греции в Москву.
Об этом Киркоров-младший рассказал «Московскому комсомольцу».

Надеюсь, все хорошо будет. Я поэтому срочно возвращаюсь. Возраст, что говорить — папе 89-й год пошёл. Госпитализирован с сердцем. Столько всего вокруг, всякой заразы, — сообщил певец.

24 сентября СМИ сообщили о госпитализации Бедроса Киркорова в одну из московских клиник. По некоторым данным, обследование выявило у него проблемы с сердечным ритмом и врачи приняли решение оставить его в больнице. Сам Бедрос при этом сначала отрицал свою госпитализацию, а его супруга говорила, что муж проходит плановый осмотр.
Жена Бедроса Киркорова рассказала о его госпитализации
Ранее NEWS.ru писал, что народного артиста России Юрия Назарова, госпитализированного с коронавирусом, выписали из больницы. По словам его дочери Татьяны, он чувствует себя хорошо. У 83-летнего Назарова было диагностировано двустороннее воспаление лёгких.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Греция , Москва
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