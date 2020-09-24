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Вдова Марьянова переспала с любовником через месяц после смерти мужа 

News.ru 24 минуты назад
По дороге с кладбища: тайный роман вдовы Марьянова
Фото: РИА Новости
Экс-солист группы «Доктор Ватсон» Владимир Овчаров впервые раскрыл подробности отношений с вдовой Дмитрия Марьянова Ксенией Бик. По его словам, они начали общаться после смерти актёра, а спустя месяц после его кончины стали любовниками. Интим между ними случился на 40-й день после гибели Марьянова, когда Ксения возвращалась с могилы покойного мужа.
«Мы оба — вдовцы». Вдова Марьянова показала избранника
Их общение началось с переписки в соцсетях. Как рассказал Овчаров, он выразил женщине соболезнования в связи со смертью актёра, после чего они начали созваниваться, а позже и встречаться.

Затем она однажды приехала ко мне домой. И тут мы уже и не сдержались, — поделился Овчаров.

Он раскрыл, что всё произошло, когда Ксения возвращалась с кладбища. Дело в том, что место, где захоронен артист, находится в 20 минутах от его дома.
В интервью KP.RU Овчаров рассказал, что не раз был дома у экс-возлюбленной и оставался там ночевать. Он вспомнил, как Ксения целовала его при портрете Марьянова в чёрной рамке, и это показалось ему кощунственным.

«Подожди, — говорю я ей, — у тебя должно быть уважение к нему. Хотя бы портрет убери». Она убрала, — вспоминает музыкант.

Бик не афишировала роман с Овчаровым. На семейных встречах она представляла его как «друга». Спустя три года отношений пара распалась.
Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года, в тот момент ему было 47 лет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что следствие назвало новую причину гибели Дмитрия Марьянова в Подмосковье. Актёр мог умереть от удара в живот, следствием которого стал разрыв подвздошной вены. Доказательством новой версии может стать повторная экспертиза, которая подтвердила, что самый крупный сосуд в организме человека лопнул от внешнего воздействия.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Марьянов , Владимир Овчаров , Ксения Бик , Комсомольская правда
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