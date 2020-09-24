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Бузова устроит драки боксеров и блогеров 

Мария Иванова 10 минут назад
Бузова устроит драки боксеров и блогеров
Фото: РИА Новости
Певица Ольга Бузова и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев анонсировали новое реалити-шоу, посвященное боксу. Видео с Бузовой Кремлев опубликовал на своей странице в Instagram.

«Я к вам пришла не просто так, а с идеей, как мне кажется — гениальной. Это идея шоу, реалити-шоу, про бокс», — так презентовала проект Бузова.

По ее словам, в рамках шоу в разных углах ринга окажутся профессиональные боксеры и блогеры.

«Ольга, за что же вы так не любите своих коллег?» — отметил Умаров.

Бузова возразила, что сама с огромным удовольствием вышла бы на ринг против боксера-профессионала.

«Вы знаете, я ведь по жизни боец. И вышла бы на ринг с любым. Я уже готовлюсь. У меня дома висит груша с видеокамерой», — рассказала она.

После этого Кремлев предложил Бузовой стать ведущей этого шоу и она согласилась.
Как сообщал «Рамблер», ранее Бузова стала участницей нового сезона шоу «Ледниковый период». Она тренируется в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым. В интервью «Собеседнику» она рассказала, что едет на каток, как только появляется свободное время.

«Этот вид спорта оказался очень сложным, мне все трудно, даже шнурки завязывать», — призналась она.

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Шоу-бизнес , Умар Кремлев , Дмитрий Соловьев , Ольга Бузова
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