Бузова устроит драки боксеров и блогеров 

«Я к вам пришла не просто так, а с идеей, как мне кажется — гениальной. Это идея шоу, реалити-шоу, про бокс», — так презентовала проект Бузова.

По ее словам, в рамках шоу в разных углах ринга окажутся профессиональные боксеры и блогеры.

«Ольга, за что же вы так не любите своих коллег?» — отметил Умаров.

Бузова возразила, что сама с огромным удовольствием вышла бы на ринг против боксера-профессионала.

«Вы знаете, я ведь по жизни боец. И вышла бы на ринг с любым. Я уже готовлюсь. У меня дома висит груша с видеокамерой», — рассказала она.

После этого Кремлев предложил Бузовой стать ведущей этого шоу и она согласилась.

Как сообщал «Рамблер», ранее Бузова стала участницей нового сезона шоу «Ледниковый период». Она тренируется в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым . В интервью «Собеседнику» она рассказала , что едет на каток, как только появляется свободное время.