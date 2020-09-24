Рудковская объяснила обращение сына к Путину

Российский продюсер Яна Рудковская рассказала Москве 24, чем вызвано обращение ее сына к президенту России Владимиру Путину . По ее словам, таким образом мальчик хотел попросить защиты у главы государства от клеветы.

"Он очень переживал после статьи в Starhit. Ребенок занимается профессионально спортом. Имеет сумасшедшие нагрузки, раз в два месяца проходит диспансеризацию. И для него было шоком, когда стали подходить дети и спрашивать у него о каких-то заболеваниях", — рассказала Рудковская.

Продюсер пояснила, что после этого ее сын захотел, чтобы про него больше не писали без разрешения и решил обратиться за защитой к Владимиру Путину.

"Он говорит, что есть же президент, который все решает. И захотел обратиться лично к нему. Мы не думали, что это вызовет такой общественный резонанс. А может действительно пришло время обратить на эту проблему внимание? Сейчас постоянно публикуют много информации о детях, их здоровье, их учебе. Мне кажется, мы подходим к этому закону, который должна все-таки рассмотреть Госдума", — пояснила она.

Также Рудковская добавила, что вместе с адвокатом Александром Добровинским работают над тем, чтобы в отношении Starhit было возбуждено уголовное дело. До этого издание опубликовало заметку о сыне Яны Рудковской Саше, в которой предполагалось, что у мальчика синдром Аспергера.

Ранее Саша в интервью обозревателя светской хроники Алены Жигаловой обратился к Владимиру Путину с просьбой запретить изданиям негативные статьи о детях без разрешения их родителей.