Одна из самых известных супермоделей 90-х Синди Кроуфорд была в числе лучших учениц своей школы и в модельный бизнес, как и многие, попала случайно. После завершения карьеры Кроуфорд выпустила книгу и создала собственную линию косметических средств.

Кроуфорд родилась 20 февраля 1966 года в Де-Калбе (штат Иллинойс, США ) в семье электрика и медсестры. Она окончила старшую школу с высшими баллами и получила стипендию в Северо-западном университете, где занялась изучением химической технологии.

Во время работ по сбору кукурузы фотограф местной газеты заметил ее и сфотографировал. Снимок и восторженная реакция на него окружающих убедили Кроуфорд статью моделью, она бросила университет и сосредоточилась на карьере. Юная модель начала быстро зарабатывать около тысячи долларов в час. Впоследствии фишкой Кроуфорд стала родинка над губой, которую сначала удаляли с большинства ее ранних фотографий.

В 1989-2000 годах Кроуфорд была лицом Revlon, в этот же период она стала первой супермоделью, оказавшейся на страницах Playboy, вела программу «Дом стиля» на MTV и выпустила видеоуроки фитнеса.

За свою карьеру Кроуфорд появлялась на обложках более чем 600 журналов по всему миру, включая Vogue, Harper’s Bazaar, ELLE и Cosmopolitan.

В 2000-м Кроуфорд оставила модельный бизнес, а к 2016-м издала книгу о своей карьере.

Кроуфорд побывала замужем за актером Ричардом Гиром , а через несколько лет после расставания с ним встретила владельца ресторанов и ночных клубов Рэнди Гербера. В их браке родились двое детей.