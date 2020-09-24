Рудковская ответила на слухи о любовнице Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи о любовнице своего мужа Евгения Плющенко. По ее словам, в прошлом году кто-то начал раздувать эту историю и делал это специально.
— Это невозможно, априори невозможно. Объясню почему: я уверена в нем на 100 процентов, как и он во мне. Он никогда этого делать не будет. Если он кого-то найдет, он придет и скажет мне об этом. Он такой человек, он никогда не будет обманывать, — заявила звезда.
По словам Рудковской это можно было предположить до венчания, но теперь она полностью отвергает мысль об изменах мужа.
— Когда говорят, что мужчина загулял, надо искать причину в себе, значит что-то неправильно… Начинать надо с себя. Если что-то происходит, я в первую очередь виню себя, — отметила Рудковская.
Она вспомнила, что за ней ухаживал дизайнер Филипп Плейн, они расстались с Плющенко по его инициативе на два месяца, но позже снова сошлись.