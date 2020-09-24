Рудковская ответила на слухи о любовнице Плющенко

— Это невозможно, априори невозможно. Объясню почему: я уверена в нем на 100 процентов, как и он во мне. Он никогда этого делать не будет. Если он кого-то найдет, он придет и скажет мне об этом. Он такой человек, он никогда не будет обманывать, — заявила звезда.