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Рудковская прокомментировала сообщения о любовнице Плющенко 

Вечерняя Москва и ещё 1 4 часа назад
Рудковская ответила на слухи о любовнице Плющенко
Фото: РИА Новости
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи о любовнице своего мужа Евгения Плющенко. По ее словам, в прошлом году кто-то начал раздувать эту историю и делал это специально.

— Это невозможно, априори невозможно. Объясню почему: я уверена в нем на 100 процентов, как и он во мне. Он никогда этого делать не будет. Если он кого-то найдет, он придет и скажет мне об этом. Он такой человек, он никогда не будет обманывать, — заявила звезда.

По словам Рудковской это можно было предположить до венчания, но теперь она полностью отвергает мысль об изменах мужа.

— Когда говорят, что мужчина загулял, надо искать причину в себе, значит что-то неправильно… Начинать надо с себя. Если что-то происходит, я в первую очередь виню себя, — отметила Рудковская.

Она вспомнила, что за ней ухаживал дизайнер Филипп Плейн, они расстались с Плющенко по его инициативе на два месяца, но позже снова сошлись.
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Шоу-бизнес , Филипп Плейн , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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