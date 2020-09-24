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Коллеги Борисова связали его смерть с гибелью Валентины Легкоступовой 

News.ru 16 минут назад
В смертях Борисова и Легкоступовой нашли связь
Фото: Фрагмент передачи "Русское лото"/YouTube
Коллеги и друзья ведущего «Русского лото» Михаила Борисова нашли некую связь между его смертью и гибелью Валентины Легкоступовой. За два месяца до смерти певица стала гостьей передачи, где весело рассказывала о своей личной жизни и хвасталась своим счастьем.
Многие друзья Борисова обратили внимание, что он умер в день, когда исполнилось 40 дней с момента смерти его очаровательной гостьи. На это обратил внимание ведущий «Прямого эфира» на телеканале «Россия 1» Андрей Малахов в ходе передаче, посвящённой памяти Борисова. Ведущий представил кадры, на которых Легкоступова весело щебечет с ведущим «Русского лото», пока тот объявляет выигрышные номера.

Я недавно вышла замуж, я теперь молодожёнка, — смеётся певица, рассказывая о своей личной жизни.

На вопрос Борисова, не обидно ли Легкоступовой, что её считают исполнительницей одной песни, певица с улыбкой отвечает: нет, мол, пусть завидуют. О своих планах артистка рассказывает взахлёб, говоря, что они с мужем не только продолжат занятия парусным спортом, но и планируют записать пару песен под парусами.
На совпадение обратила внимание и подруга Валентины Легкоступовой певица и композитор Ирина Грибулина. Она рассказал, что незадолго до смерти к ней приходили и Легкоступова с просьбой написать для неё новую песню, и Михаил Борисов с просьбой написать гимн «Русского лото».
Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущий Михаил Борисов умер от коронавируса на съёмочной площадке «Русского лото», когда приехал записывать очередную передачу. Борисову было плохо, его мучила одышка.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Общество , Михаил Борисов , Ирина Грибулина , Андрей Малахов
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