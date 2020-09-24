Нагиев «развернул свои хляби» 

«Я давно мог бы стать лучшим, но ох уж это чувство стыда. Вот, как мог развернул свои хляби. Хотелось бы, конечно, поменьше выпендриваться, но пока нет такой возможности. Шах и мат, шахматисты», — подписал он снимок.