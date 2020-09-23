«Хочу пожить»: Ваенга завязала с концертами 

«Ничего страшного, у меня есть дом. Есть где жить», — успокоила фанатов артистка, отметив, что не накопила «100 миллионов на черный день».

По словам Ваенги, финансовые трудности у нее начались из-за пандемии коронавируса. При этом Елена уверена, что справится с проблемами, и считает коронавирус хорошим уроком для всех артистов.

«Мы, артисты, получили хорошую инъекцию, нам показали наше место», — отметила Ваенга.

Основной заработок певице приносили концерты, которых до эпидемии она давала по 10-12 в месяц. Случившееся Ваенга восприняла как знак и решила не возвращаться к активной концертной деятельности после снятия ограничений.

«Больше так работать не собираюсь. Хочу дома пожить. Мне 43 года. Гастроли — это не жизнь», — заявила певица.

По ее словам, если перед ней встанет выбор между карьерой и семьей, она не задумываясь выберет второе.

«Я не из карьеры в гроб. Меня не коллеги хоронить придут», — резюмировала артистка.