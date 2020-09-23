Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Хочу пожить»: Ваенга завязала с концертами 

Вероника Полынина 12 минут назад
«Хочу пожить»: Ваенга завязала с концертами
Фото: РИА Новости
Певица Елена Ваенга продает квартиру в Санкт-Петербурге, чтобы рассчитаться с долгами. Об этом она рассказала в интервью журналу «Антенна».

«Ничего страшного, у меня есть дом. Есть где жить», — успокоила фанатов артистка, отметив, что не накопила «100 миллионов на черный день».

По словам Ваенги, финансовые трудности у нее начались из-за пандемии коронавируса. При этом Елена уверена, что справится с проблемами, и считает коронавирус хорошим уроком для всех артистов.

«Мы, артисты, получили хорошую инъекцию, нам показали наше место», — отметила Ваенга.

Основной заработок певице приносили концерты, которых до эпидемии она давала по 10-12 в месяц. Случившееся Ваенга восприняла как знак и решила не возвращаться к активной концертной деятельности после снятия ограничений.

«Больше так работать не собираюсь. Хочу дома пожить. Мне 43 года. Гастроли — это не жизнь», — заявила певица.

По ее словам, если перед ней встанет выбор между карьерой и семьей, она не задумываясь выберет второе.

«Я не из карьеры в гроб. Меня не коллеги хоронить придут», — резюмировала артистка.

Как сообщал «Рамблер», Елена Ваенга стала одним из наставников в новом сезоне вокального проекта «Голос 60+». Вместе с ней в красных креслах сидят Гарик Сукачев, Лев Лещенко и Тамара Гвердцители.
Видео дня. Агата Муцениеце высказалась о любовнице Павла Прилучного
Комментарии
Шоу-бизнес , Тамара Гвердцители , Лев Лещенко , Гарик Сукачев , Елена Ваенга , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белорусы вышли на улицы против инаугурации Лукашенко
Белорусы вышли на улицы против инаугурации Лукашенко
Рухнувший под Тверью Су-30 пропал
Рухнувший под Тверью Су-30 пропал
На Ярославском вокзале случилось ЧП
На Ярославском вокзале случилось ЧП
Депутат дал взятку следователю и сдал его
Депутат дал взятку следователю и сдал его
Видео
Таксист поиграл в покер за рулем и попал на видео
00:45
Таксист поиграл в покер за рулем и попал на видео
Автомобиль проехал по пешеходной зоне в парке и попал на видео
00:28
Автомобиль проехал по пешеходной зоне в парке и попал на видео
Массовая драка курьеров Delivery Club в Петербурге попала на видео
00:27
Массовая драка курьеров Delivery Club в Петербурге попала на видео
Стюардесса помогла коллеге встать на руки посреди салона и попала на видео
00:11
Стюардесса помогла коллеге встать на руки посреди салона и попала на видео
Водители устроили драку на Можайском шоссе и попали на видео
00:36
Водители устроили драку на Можайском шоссе и попали на видео
Опубликован фрагмент видео инаугурации Лукашенко
00:55
Опубликован фрагмент видео инаугурации Лукашенко
В мире Политика
Отец Тесака заявил, что не верит в самоубийство сына
01:03
Отец Тесака заявил, что не верит в самоубийство сына
Происшествия
Федосееву-Шукшину попросили освободить квартиру
02:30
Федосееву-Шукшину попросили освободить квартиру
Шоу-бизнес
Прилетающих в РФ россиян обяжут самоизолироваться
00:39
Прилетающих в РФ россиян обяжут самоизолироваться
Общество
Силовики в Минске применили водометы
00:07
Силовики в Минске применили водометы
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение