Набравшую вес Яковлеву засняли в купальнике 

Актриса Елена Яковлева набрала вес и была заснята на фото в купальнике. Об этом сообщают «7 дней».

Некоторое время назад 59-летняя Яковлева уехала на море с подругами. Некоторое время спустя она была заснята там в купальнике.

«Видно, что за лето Яковлева немного прибавила в весе», — сообщают «7 дней».

Яковлева, как сообщал «Рамблер», известна исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Каменская», «Интердевочка», «Я остаюсь», «Какая чудная игра» и «Воспитание жестокости у женщин и собак».