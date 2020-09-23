Набравшую вес Яковлеву засняли в купальнике 

Актриса Елена Яковлева набрала вес и была заснята на фото в купальнике. Об этом сообщают «7 дней».
Некоторое время назад 59-летняя Яковлева уехала на море с подругами. Некоторое время спустя она была заснята там в купальнике.
«Видно, что за лето Яковлева немного прибавила в весе», — сообщают «7 дней».
Яковлева, как сообщал «Рамблер», известна исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Каменская», «Интердевочка», «Я остаюсь», «Какая чудная игра» и «Воспитание жестокости у женщин и собак».
В январе актриса рассказала, что впервые побывала на море в 1980-х годах в Одессе во время участия в пробах для фильма режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Двое под одним зонтом: апрельская сказка». Она получила второстепенную роль в нем, а в свободное время, оставшееся после проб, пошла на пляж и едва не утонула. Она практически не умела плавать, но решила проплыть около 15 метров до волнореза и стала тонуть. В итоге ее спасли очевидцы.