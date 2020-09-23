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Нетребко победила коронавирус 

Алиса Селезнёва 29 минут назад
Нетребко победила коронавирус
Фото: РИА Новости
Оперная певица Анна Нетребко заявила в своем Instagram о победе над «ковидной пневмонией средней степени тяжести» и выписке из больницы.
«Рамблер» писал, что ранее Нетребко рассказала, что некоторое время назад почувствовала, что заболевает, самоизолировалась, сдала несколько отрицательных тестов на COVID-19, но все равно обратилась в больницу. Врачи диагностировали у нее пневмонию, вызванную коронавирусной инфекцией, и госпитализировали.

«Спешу сообщить, что вчера меня выписали из больницы, и я избавилась от заразы под названием COVID-19», — написала певица в соцсети.

Она поблагодарила врачей и персонал Московской клинической больницы №52 «за быстрое и эффективное лечение» и рассказала подписчикам, с чем ей пришлось столкнуться.

«Многочисленные капельницы, антибиотики, уколы от тромбоза (часто при ковиде) и плазма с антителами, дыхательные ингаляции гелием побили вирус за 8 дней. Теперь я восстанавливаюсь, так как есть слабость и легкий кашель», — пояснила оперная дива.

Нетребко призвала поклонников укреплять иммунитет, отметив, что тесты могут быть неверны.

«Поэтому, слушайте себя. Потеря обоняния и температура это точно ОНО», — заявила она.

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Шоу-бизнес , Анна Нетребко
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