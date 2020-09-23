Дочь Долиной показала редкие фото Началовой

Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина Миончинская в дружила с певицей Юлией Началовой. Об этом она сама рассказала в своем инстаграме.

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В марте 2019 года, как сообщал «Рамблер», Началова умерла в результате остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета. Вчера Миончинская, дочь Долиной и ее первого мужа музыканта Анатолия Миончинского, опубликовала в инстаграме шесть фотографий, на которых запечатлена с Началовой, когда обе были подростками.

«История о красавице и чудовище», — написала Миончинская в подписи к снимкам.

Она рассказала, что в то время они с Началовой были столь дружны, что их родители стали как бы общими, они кочевали между домами друг друга, живя в каждом по неделе. Также дочь Долиной сообщила, что теперь понимает, что ее строгая мать позволяла ей круглосуточно кутить с подругой, потому что знала, что тем самым усложнит свое существование до несовместимого с жизнью уровня.