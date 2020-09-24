Лишилась работы: Королева получила новый удар

В связи с тем, что организатор нашего концерта не смогла оплатить звуковую и световую аппаратуру согласно райдеру, вынуждены отменить концерт. От лица Наташи и всего коллектива приносим искренние сожаления. Все ваши справедливые претензии предъявляйте в местный ДК, — цитирует издание представителей певицы.