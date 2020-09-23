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Федосееву-Шукшину попросили освободить квартиру 

Вероника Полынина 17 минут назад
Федосееву-Шукшину попросили освободить квартиру
Фото: РИА Новости
Помощник Бари Алибасова Сергей Моцарь попросил Лидию Федосееву-Шукшину вывезти вещи из квартиры в Новой Москве, передает «Комсомольская правда».
Соответствующую просьбу во время судебного заседания по иску Шукшиной к Алибасову и Моцарю озвучил адвокат помощника продюсера.
При этом Алибасов ранее неоднократно заявлял, что переоформление жилплощади на Моцаря является простой формальностью, и Федосеева-Шукшина может жить в квартире сколько пожелает.
Адвокат Алибасова Олег Сухов заявил в суде, что у бывшей хозяйки не осталось никаких прав находиться в этой квартире, поскольку она ее подарила еще в сентябре 2019 года.
Напомним, о том, что квартира больше ей не принадлежит, Федосеева-Шукшина узнала от своей дочери Ольги 22 января 2020 года. До этого момента артистка продолжала оплачивать счета за коммуналку.
Как писал «Рамблер», 21 сентября Троицкий районный суд Москвы начал рассмотрение иска Лидии Федосеевой-Шукшиной к Бари Алибасову и Сергею Моцарю. Причиной иска стала квартира в Новой Москве. Федосеева-Шукшина оформила договор дарения на квартиру на своего супруга Алибасова, а тот, в свою очередь, переписал подаренную жилплощадь на своего помощника Моцаря. Узнав о сделке, Федосеева-Шукшина потребовала признать обе манипуляции с квартирой незаконными. До окончания разбирательства на квартиру наложен судебный арест, запрещающий любые сделки с недвижимостью.
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Шоу-бизнес , Сергей Моцарь , Олег Сухов , Бари Алибасов , Комсомольская правда , Москва
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