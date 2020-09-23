Федосееву-Шукшину выгоняют из собственного жилья

81-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина борется за свою квартиру с Бари Алибасовым. Артистка пытается доказать, что не дарила мужу недвижимость, а хотела просто завещать квартиру. Целью женщины было «спрятать» имущество от родственников, и в эту хитроумную схему Федосеева-Шукшина включила мужа.

Однако далее начали происходить странные события: Алибасов переписал квартиру на своего помощника Сергея Моцаря . Теперь «правая рука» известного продюсера пытается выставить народную артистку РСФСР из ее же жилья.

21 сентября в Троицком суде Москвы начался процесс рассмотрения иска актрисы к Алибасову. Адвокат продюсера подтвердил: у жены шоумена нет никаких прав оставаться в этой квартире. Более того, сторона Сергея Моцаря утверждает, что у помощника музыканта есть претензии к Лидии Николаевне, так как артистка не вывезла из злополучной квартиры свои вещи. «Мне нужна моя квартира, за которую я заплатила свои деньги!» — в слезах говорит актриса. Ранее пара давала противоречивые комментарии насчет совместного будущего. Актриса уверенно говорит, что не собирается прощать мужу украденную квартиру. Алибасов же не хочет расходиться с женой.

Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов поженилась в 2018 году. В конце лета 2020 года музыкант решил разорвать отношения. Сейчас ведется судебное разбирательство о передачи квартиры Лидии Николаевны. Суд будет рассматривать возможность психиатрической экспертизы, так как накануне сделки актриса только выписалась из больницы, и, возможно, не была готова к решению юридических вопросов, связанных с ее имуществом.