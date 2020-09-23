Волкова из «Тату» показала повзрослевшую дочь 

Бывшая вокалистка группы «Тату» (t. A. T. u.) Юлия Волкова порадовала поклонников новыми фото с повзрослевшей дочкой Викторией. Девушке исполнилось 16 лет.

Публикацию с несколькими снимками она опубликовала в Instagram.

В кадре темноволосая дочь звезды сцены позирует с мамой в ресторане. На ней надето строгое чёрное платье с декольте.

Девочка моя любимая! Куколка, котик мой, мышонок! Как же быстро ты из маленькой девочки превратилась в нереальную, суперкрасивую девушку. С днём рождения, доченька моя! — написала Волкова.

Она пожелала дочери оставаться доброй, искренней и иметь хороших друзей. Певица пообещала, что всегда будет поддерживать Викторию и помогать ей.

Поклонники в комментариях восхитились не только красотой девушки, но и молодостью её мамы. Их назвали куколками, а некоторые отметили, что те выглядят как две подруги. Правда, некоторые осторожно заявили, что их смутили откровенно нарисованные брови у обеих.

Волкова родила дочь в 19 лет от сотрудника силовых органов Павла Сидорова , однако пара так и не дошла до ЗАГСа. Кроме Виктории певица воспитывает сына Самира, которого родила несколько лет спустя в отношениях с сыном руководителя крупной компании Парвизом Ясиновым. В 2018 году артистка вышла замуж. Имя избранника она не раскрывает, а на сцене почти не появляется.