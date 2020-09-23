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Стюардесса удалила зуб Сергею Жигунову прямо во время полета 

Экспресс газета и ещё 2 1 час назад
Жигунову удалили зуб во время полета
Фото: официальная страница Сергея Жигунова в «Инстаграме»
Бортпроводница, удалившая Сергею Жигунову зуб в самолете, оказалась стоматологом по образованию
Сегодня Сергей Жигунов поделился в своем микроблоге весьма необычной историей. Он опубликовал снимок из самолета с повязкой на голове и сообщил, что вчера прямо во время полета ему удалили зуб.
Пока Жигунов находился на борту самолета, у него сильно заболел зуб. Судя по всему, боль была настолько сильной, что Жигунов обратился за помощью к стюардессе. Как оказалось, одна из бортпроводниц имела медицинское образование и в прошлом была стоматологом.

«Вчера во время приступа острой зубной боли стюардесса Кира, в прошлом стоматолог, оказала мне квалифицированную медицинскую помощь — удалила нижнюю шестерку. Чувствую себя нормально, хочу выразить благодарность всему экипажу борта "Константин Паустовский"», — написал Жигунов, поблагодарив стюардессу за помощь.

Поклонники были в шоке от такой новости, некоторые с трудом смогли поверить, что на борту самолета стюардесса смогла удалить зуб без надлежащего медицинского оборудования.

«Это шутка? Как можно удалить коренной зуб в самолете, даже если ты бывший врач? А как же инструменты, анестезия?», «Ну… Это и есть высший пилотаж!», «А чем же она удаляла зуб, пассатижами?» — удивляются поклонники и желают Сергею скорейшего выздоровления.

Примечательно, что еще несколько дней назад Жигунов в своем микроблоге ругал авиакомпанию «Аэрофлот», которой принадлежит борт "Константин Паустовский", так как не смог улететь в Симферополь.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Константин Паустовский , Сергей Жигунов , Аэрофлот
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