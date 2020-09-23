Жигунову удалили зуб во время полета

Бортпроводница, удалившая Сергею Жигунову зуб в самолете, оказалась стоматологом по образованию

Сегодня Сергей Жигунов поделился в своем микроблоге весьма необычной историей. Он опубликовал снимок из самолета с повязкой на голове и сообщил, что вчера прямо во время полета ему удалили зуб.

«Вчера во время приступа острой зубной боли стюардесса Кира, в прошлом стоматолог, оказала мне квалифицированную медицинскую помощь — удалила нижнюю шестерку. Чувствую себя нормально, хочу выразить благодарность всему экипажу борта "Константин Паустовский"», — написал Жигунов, поблагодарив стюардессу за помощь.

Поклонники были в шоке от такой новости, некоторые с трудом смогли поверить, что на борту самолета стюардесса смогла удалить зуб без надлежащего медицинского оборудования.

«Это шутка? Как можно удалить коренной зуб в самолете, даже если ты бывший врач? А как же инструменты, анестезия?», «Ну… Это и есть высший пилотаж!», «А чем же она удаляла зуб, пассатижами?» — удивляются поклонники и желают Сергею скорейшего выздоровления.