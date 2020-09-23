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Зрители назвали Аллу Пугачевой «престарелой матерью» после передачи на НТВ 

Слово и Дело 1 час назад
Поклонники пожалели престарелую певицу Аллу Пугачеву после передачи "Ты не поверишь!" на НТВ и заявили, что в ее возрасте пора прийти к спокойной старости.
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Очередной выпуск программы был посвящен звездам отечественного шоубизнеса. В эфире показали детей Примадонны и ее супруга, шоумена Максима Галкина. Звездные родители недавно отвели своих наследников в первый класс. Они отправляют детей в школу и забирают после уроков домой. Возвращаясь с учебы Лиза и Гарри Галкины находят дома дорогие подарки от родителей.
Зрители неоднозначно отнеслись к выпуску. Они осудили телеоператоров, которые снимали исполнительницу слишком близко. В кадре Пугачева выглядела "очень плохо". Некоторые пожалели "престарелую мать" и посочувствовали, что она не сможет застать взросление детей.

"Пугачевой бы жить и жить, видеть, как детки растут, но она уже еле ходит, жалко. Она хорошая мама, все пришло с возрастом. Желаю ей жить и жить", — прокомментировала выпуск Татьяна Бартеньева.

Телезрители раскритиковали жизнь звездных наследников. Они сочли, что дети слишком много времени проводят с нянями. Галкин, по их мнению, появляется рядом только для съемки "контента" для Instagram.
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Видео , Лиза Галкина , Гарри Галкин , Максим Галкин , Алла Пугачева , НТВ
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