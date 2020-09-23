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Еще одна женщина заявила о связи с Тарзаном 

Газета.Ru 44 минуты назад
Еще одна женщина заявила о связи с Тарзаном
Фото: РИА Новости
Еще одна женщина заявила о связи со стриптизером Сергеем (Тарзаном) Глушко на передаче "На самом деле".
Названа главная ошибка Тарзана
Модель Анна Мосс рассказала, что познакомилась с женатым на Наташе Королевой танцовщиком на мероприятии и позже вступила с ним в интимные отношения. Больше они не виделись.

"Я себя корила за то, что сделала. Мне жаль Наташу, она очень красивая женщина, невероятно талантливая", — цитирует женщину "СтарХит".

Проверка на полиграфе показала, что девушка говорит неправду.
Ранее СМИ сообщили, что дом Королевой и Глушко ограбили, пока певица находилась на отдыхе. Анонимные источники заявляли, что это сделали неизвестные девушки, одной из которых приписали роман с Глушко. Позже актриса Анастасия Шульженко заявила, что якобы не только переспала с Глушко, но и забеременела от него. Кражу она отрицает.
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Шоу-бизнес , Анастасия Шульженко , Наташа Королева , Сергей Глушко , StarHit
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