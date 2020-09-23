«Пугачева по натуре очень грубая»: соседка Примадонны

По словам женщины, жителей села Малые Бережки певица часто называла пьяницами и дураками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 29 Июн 2020 в 2:12 PDT Соседка певицы Аллы Пугачевой по ее дому в селе Малые Бережки, в котором Примадонна проживала до переезда в деревню Грязь в замок мужа юмориста Максима Галкина, рассказала о скверном характере Примадонны.

«Пугачева по натуре очень грубая. Это на камеру она может строить из себя приличную, а на самом деле она не такая. Оскорбляла даже нас несколько раз».

Жительница села Малые Бережки Как отметила жительница Малых Бережков, Примадонна устраивала гулянки со своими друзьями в своем коттедже. Однажды соседка решила посмотреть, что творится за высоким забором. Примадонна ее заметила и закричала: «Мои соседи — дураки и пьяницы!» По словам женщины, единственное за что Примадонну можно благодарить — асфальт, который она положила в селе.

При этом соседка понимает, что старалась Примадонна прежде всего для себя и своих друзей, сообщает «Собеседник».