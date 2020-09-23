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«Пугачева по натуре очень грубая»: соседка Примадонны рассказала о гулянках в особняке звезды 

Teleprogramma.pro и ещё 2 46 минут назад
«Пугачева по натуре очень грубая»: соседка Примадонны
Фото: РИА Новости
По словам женщины, жителей села Малые Бережки певица часто называла пьяницами и дураками.
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Соседка певицы Аллы Пугачевой по ее дому в селе Малые Бережки, в котором Примадонна проживала до переезда в деревню Грязь в замок мужа юмориста Максима Галкина, рассказала о скверном характере Примадонны.

«Пугачева по натуре очень грубая. Это на камеру она может строить из себя приличную, а на самом деле она не такая. Оскорбляла даже нас несколько раз».

Жительница села Малые Бережки Как отметила жительница Малых Бережков, Примадонна устраивала гулянки со своими друзьями в своем коттедже. Однажды соседка решила посмотреть, что творится за высоким забором. Примадонна ее заметила и закричала: «Мои соседи — дураки и пьяницы!» По словам женщины, единственное за что Примадонну можно благодарить — асфальт, который она положила в селе.
При этом соседка понимает, что старалась Примадонна прежде всего для себя и своих друзей, сообщает «Собеседник».
Напомним, что Алла Пугачева отписала особняк в Малых Бережках внуку Никите Преснякову. Кстати, много лет назад звезда снимала в этом доме одну из своих «Рождественских встреч».
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Шоу-бизнес , Никита Пресняков , Максим Галкин , Алла Пугачева , ИД "Собеседник"
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