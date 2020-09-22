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Шоу с «в хламину урезанным» Шурой разозлило пользователей 

Мария Иванова 1 час назад
Шоу с «в хламину урезанным» Шурой разозлило пользователей
Фото: РИА Новости
Певец Шура (Александр Медведев) стал гостем YouTube-шоу «Бар в большом городе» и расстроил интернет-пользователей. Они решили, что артист был пьян и его стоило отправить домой.
Во время съемок Шура много ругался матом, спонтанно кричал, а остальные гости над ним подшучивали.

«Шура убитый, больше я ничего не понял)» — написал пользователь под ником Геннадий PRODECOR (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Хочется верить, что Шура не вернулся к плохой жизни», — добавила Виктория Фирс.

«Ну зачем так жестоко поступать с Шурой. Ещё же смонтировали и выложили. Видно же, что человеку плохо и его нужно отправить домой», — возмутилась ТаЛи Я

«Диз не за Шуру, а за отношение к нему. и за то, что не отправили человека домой, а выставили на посмешище», — согласилась Алена Лисогуб.

«Шура в хламину урезанный, но ***, зря его так вытралливали… Он же безобидный», — отметил Dave Maggots.

«На Шуру было жалко смотреть: пьяный в хлам», — написала Валентина Орлова.

Как сообщал «Рамблер», ранее Шура рассказал, что три года страдал от наркозависимости и тратил все деньги на наркотики. Позже он перенес рак и прошел 18 курсов химиотерапии, потратив на лечение, по его словам, около миллиона долларов. По словам артиста, наркотики убили его иммунитет. В итоге болезнь отступила, а Шура начал следить за своим образом жизни, питанием и отказался от вредных привычек.
Комментарии
Шоу-бизнес , Валентина Орлова , Александр Медведев
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