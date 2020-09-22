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«Они подходят всем»: Сябитова объяснила популярность русских невест 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Сябитова объяснила популярность русских невест
Фото: РИА Новости
Иностранные мужчины стали предпочитать российских женщин, так как те «подходят для любых женихов». Об этом ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова заявила в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Сваха прокомментировала информацию о том, что в последнее время в Москве выросло количество браков с иностранцами, причем женихов из-за границы больше, чем невест.

«Российские женщины подходят для любых женихов, иностранных в том числе, поэтому занимают первое место. У них генетически есть программа: у нас слово любовь — это синоним слова жалеть. И мы очень выживаемые, быстроприспосабливаемые и при этом, конечно, красивые. Поэтому не женщины выбирают иностранных женихов, а иностранные женихи, наконец, поняли», — уверена она.

При этом она высказала мнение, что россиянкам приходится выходить за иностранцев, так как мужчины в России «выбирают молодых».

«Поэтому в силу обстоятельств, что женщины решили себе карьеру сделать и организовали себе борьбу за личностный рост, гендерное равенство, они остались не у дел. Но им же тоже надо замуж выходить и женское счастье искать, вот спасибо заморским женихам», — заявила она.

«Рамблер» писал, что ранее Роза Сябитова заявила в своем Instagram, что женщинам не стоит заводить отношения с «настоящими мужчинами», так как они не позволят им реализоваться в профессии.
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Шоу-бизнес , Роза Сябитова , Радиостанция "Говорит Москва"
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